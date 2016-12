Suzuki, a Verona novità e special

11:30 - Tutta la gamma 2015 di Suzuki in scena a Motor Bike Expo, evento che apre domani i battenti a VeronaFiere. Il fiore allʼocchiello è rappresentato dalla gamma sportiva, con le nuove GSX-S1000 ABS, GSX-S1000F ABS e GSX-R1000 ABS sugli scudi. Da non perdere la nuova V-Strom 650 ABS, proposta nelle due versioni XT e City che arrivano nelle concessionarie Suzuki proprio in questi giorni. La prima costa 8.190 euro, la seconda 8.590 euro, ma ha cavalletto centrale, paramani e altri dettagli specifici.

Oltre alle novità, ci saranno le Suzuki “special” preparate da Nuova Moto Felix, come la “piccola” RV 125 Van che diventa Maverick, una gioiosa fun bike nella sua colorazione giallo limone/perla. La naked bicilindrica Gladius Mat Black diventa Motorcyclopes e acquista una forte identità per il doppio faro anteriore poliessoidale, lo scarico Yoshimura e vari altri dettagli specifici. Davvero esclusive sono le due V-Strom 1000 ABS allestite dalla Nuova Moto Felix: Comanche e Apache i loro nomi. Nella prima versione, la Enduro sportiva diventa una vera dominatrice della strada, merito delle borse laterali Trekker e del bauletto Trekker Outback. Anche la Apache ha lʼindole turistica rafforzata, basti dare uno sguardo agli pneumatici artigliati, alle taniche laterali e alle borse e bauletto TrekkerOutback.

Sotto la lente di Nuova Moto Felix è finita anche la custom Intruder, con i due modelli M800 e C800B che diventano, rispettivamente, The Undertaker e Chocolady. La prima rende omaggio al grande wrestler e ha una presenza muscolosa e aggressiva; la seconda si pone agli antipodi per la ricercata colorazione Hot Chocolate Metallic con fascia centrale Pearl Coffee Cream.