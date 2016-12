Stelvio Metzeler International, 40 anni di scalate

Lo Stelvio International Metzeler non manca mai di guardare allʼaspetto solidale, e questʼanno sostiene una raccolta fondi per lʼacquisto di attrezzature da destinare all’unità spinale dell’Ospedale “Morelli” di Sondalo. Non solo, ma il motoraduno è lʼoccasione per raccogliere le firme per chiedere di modificare le norme sui guardrail, introducendo quelle coperture per i paletti che in molti casi sono dei veri salva-motociclisti. Lo spinoso argomento coinvolge le istituzioni nazionali e lʼUnione Europea e non prevede di cambiare i guardrail, ma solo di renderli più sicuri.