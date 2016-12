Stelvio International, free test ride Yamaha

Lo Stelvio accoglie questo fine settimana il più grande raduno motociclistico dʼEuropa. Sono circa 40 mila i centauri giunti a Sondalo dal 2 al 5 luglio, per salire poi sulle vette della Valtellina per la 39° edizione del Motoraduno Stelvio International. Ognuno con la sua moto e tutti le marche presenti, perché il maxi-raduno dello Stelvio non limita la partecipazione a nessuna moto. Yamaha però coglie lʼoccasione per permettere ai suoi tanti fan di testare su strada, gratuitamente, le novità 2015.