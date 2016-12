Scrambler Ducati, la più bella di Eicma

10:00 - Un successo che arriva da lontano. Lo Scrambler Ducati è stato votato dal pubblico come moto più bella dellʼedizione 2014 di Eicma. La nuova bicilindrica di 800 cc di Borgo Panigale ha ottenuto il 43% dei voti fra gli oltre 10 mila appassionati che hanno partecipato al concorso della rivista Motociclismo, compilando la cartolina direttamente in fiera. Vittoria netta, alla seconda classificata MV Agusta Brutale Dragster 800 RR il 15% dei consensi e ancor meno alla terza, la Yamaha YZF-R1.

Più di una semplice moto, Scrambler è un vero e proprio brand a sé, intorno al quale Ducati ha organizzato unʼestate zeppa di eventi (star al World Ducati Week di Misano), presentandola anche alla scorsa edizione di Intermot a Colonia. Sono tante le ragioni del suo successo: Scrambler Ducati piace per la facilità di utilizzo, per il sapiente mix tra design classico e modernità tecnica, per il comfort del manubrio largo e della sella alta da terra soltanto 77 cm (o 79, a scelta). La potenza di 75 CV non è elevatissima come le superbike che Ducati ha presentato in prima assoluta proprio a Eicma, e ciò non dispiace ai neofiti delle due ruote. Scrambler sarà commercializzato dal febbraio del prossimo anno, in 4 versioni: Icon con livrea gialla o rossa, Urban Enduro color verde selvaggio, Full Throttle per chi è affascinato dal mondo delle corse “flat track”, Classic per chi ama lo stile anni 70. Il prezzo parte da 8.240 euro, franco concessionario incluso.