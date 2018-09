Scrambler Ducati, in arrivo la Icon 2019

Scrambler Ducati si rinnova e diventa più contemporaneo. Il primo modello della gamma 2019 si chiama Icon, adotta il nuovo ABS Cornering Bosch e rivela le inedite, muscolose guance in alluminio che fasciano il serbatoio in acciaio. Unʼevoluzione, meglio una “Joyvolution”, come dicono in Ducati, della moto che regala lʼemozione di un modello classico e il piacere di guida di una 800 cc col motore del Monster.