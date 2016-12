15 luglio 2015 Scrambler Ducati Icon “Red” La prova della vintage bike di Borgo Panigale

Scrambler è una moto divertentissima per viaggi a corto-medio raggio. Motore bicilindrico sempre presente, che nonostante sia stato “depotenziato” rispetto alla stessa unità di Ducati Monster 800, con i suoi 77 CV riesce ad entusiasmare, sicuramente anche grazie al peso contenuto della moto. Punto di forza di Scrambler è la ciclistica, che si fa apprezzare nell'immediato fuori città, e l'animo Ducati fatto di voglia di correre e di ricerca della piega perfetta si sente tutto.

I limiti vengono fuori un po' in città, dove le sospensioni rigide e il manto stradale non sempre perfetto (un eufemismo) non vanno d'accordo. Ma appena si affrontano passi di montagna o anche semplicemente strade collinari, Scrambler dà il meglio di se, il gas è sensibile e pronto in ogni situazione, a conferma che gli ingegneri di Borgo Panigale sanno sempre il fatto loro. La velocità di punta raggiunta è 190 km/h, velocità di tutto rispetto per la cavalleria a disposizione. Il motore Euro 3 è stato progettato per privilegiare la regolarità di marcia e la fluidità dell'accelerazione ad ogni regime.

La posizione di guida molto comoda si avvale anche di comandi raggiungibili in ogni situazione. La ciclistica ottimale invita sempre a giocare e gli inserimenti in curva sono facilissimi e precisi. Ci è sembrata un poʼ rigida la sella della versione Iconic e la cosa si fa sentire sulle distanze lunghe, ma nel caso abbiate intenzione di utilizzarla molto, Ducati ha gli accessori giusti per personalizzarla tra cui, manco a dirlo, una sella più "morbida" a beneficio delle terga del guidatore. La posizione del passeggero è comoda, volutamente anni 70, con schiena dritta e impugnature sotto la sella più di bellezza che altro, ma su questa moto si va abbracciati, come una volta!