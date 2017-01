Ducati si dà alla… pizza. Ma anche alle focacce, alle piadine e agli stuzzichini vari di un bellʼapericena della cucina emiliana. E perché no poi, giacché siamo in uno store, comprarci anche un capo di abbigliamento Ducati o un accessorio per la nostra moto? Ora è possibile, nella prima Scrambler Ducati Food Factory che ha aperto a Bologna in via Stalingrado.