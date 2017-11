12 novembre 2017 09:00 Scooter, sfida Piaggio-Peugeot e lʼoutsider Lambretta A febbraio 2018 la nuova Lambretta V-Special

Uno scooter su 4 venduto in Europa è Piaggio. Il Gruppo italiano, vero player globale nel settore delle due ruote, sbarca a Eicma orgoglioso del suo fatturato oltre il miliardo di euro nei primi 9 mesi del 2017, e con vendite in crescita in ogni segmento e in ogni mercato dove produce e commercializza. A tenergli testa però in Europa cʼè Peugeot Scooter, che nel 2018 festeggia i 120 anni dal suo primo veicolo prodotto.

Partiamo dal Gruppo Piaggio e dal mito della Vespa. Già detto e scritto tanto della Vespa Elettrica che debutterà nel corso del 2018, lʼaltra novità di spicco è la Vespa Primavera 2018. Aggiornata nei contenuti comfort e di sicurezza, si presenta con inedite ruote con cerchi in lega a 5 razze e misura 12 pollici. Lʼilluminazione a LED è ora adottata sia dal faro anteriore che posteriore, e diventano di serie il Bike Finder e il comando di apertura a distanza della sella. Piaggio rinnova anche i “cinquantini” Typhoon, NRG e Zip, che adottano ora motorizzazioni Euro 4 a due e a quattro tempi. Infine le nuove versioni di Piaggio MP3, il tre ruote del brand: ecco MP3 350 Sport e MP3 500 Business e Sport.

Lanciato nel 1993, Scarabeo ha conquistato nel tempo 750 mila scooteristi. Un successo che ha indotto il gruppo Piaggio a scorporarne il nome da Aprilia per farne un marchio a sé stante. A Eicma 2017 vediamo il nuovo Scarabeo 50, con una personalità che non tradisce lo stile originario ma si propone in due distinte varianti: Classic con sella lunga e colori evergreen come il nero, il bianco e il blu metallizzato, e Street con sella monoposto e colorazioni opache. È dotato di una nuova forcella, una nuova marmitta e ha la predisposizione per la presa USB.

Al Salone milanese torna la “milanesissima” Lambretta, con un modello nuovo V-Special che sarà messo in vendita dal febbraio 2018. Disegnato dallo studio austriaco Kiska (firma di vari modelli KTM e Husqvarna), lo stile è davvero una citazione della classica rivale di Vespa, ma la modernità consiste in tante cose: a richiesta è persino possibile avere i pannelli laterali intercambiabili in carbonio! Tre le versioni ‒ 50, 125 e 200 ‒ con freni a disco anteriori e posteriori e motori Euro 4 a 4 tempi. Prezzi: Lambretta V50 Special costa 2.800 euro, V125 Special 3.400 euro e V200 Special 4.000 euro.