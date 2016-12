14 giugno 2015 SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati La fantasia di Vibrazioni Art Design

Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale. La nuova moto si chiama SC-Rumble ed è una vera special, cioè una moto unica. Nasce dalla creatività di Vibrazioni Art Design, azienda romagnola che ha modificato nel look e nella tecnica il nuovo Scrambler Ducati. Pirelli fornisce gli pneumatici, sviluppati appositamente per questa moto: Pirelli MT 60 RS di misura 110/80 R18 all'anteriore e 180/55 R17 al posteriore. Pneumatici montati su cerchi lenticolari.

SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati 1 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 2 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 3 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 4 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 5 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 6 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 7 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 8 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 9 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 10 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 11 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 12 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 13 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 14 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 15 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 16 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 17 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 18 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale 19 di 19 Ufficio stampa Ufficio stampa SC-Rumble, la special Pirelli e Ducati Mettere insieme Pirelli e Ducati per realizzare uno Scrambler davvero speciale leggi dopo slideshow

Il telaio di serie è stato accorciato nella parte posteriore e tutte le sovrastrutture originali sono state rimosse, a beneficio di una monoscocca realizzata in lamiere di bidoni industriali recuperati, martellati e modellati a mano. La monoscocca è stata poi verniciata con un trasparente poliuretanico a finitura lucida per accentuarne la brillantezza. Il cupolino è in alluminio battuto a mano e accoglie un faro con lente fumé al cui interno alloggia un guidaluce LED circolare ispirato al faro dello Scrambler Ducati di serie. Lo scarico alto è basato sul modello Termignoni proposto in aftermarket, con silenziatore artigianale. Lʼassetto di SC-Rumble e lʼimpostazione di guida sono stati modificati grazie all'adozione di un ammortizzatore posteriore con interasse allungato, mentre il manubrio è stato sostituito da quello della Ducati Streetfighter, che rende la guida più raccolta e reattiva.