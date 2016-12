Samsung, il parabrezza smart per Yamaha Tricity

Il 25% dei giovani italiani tra i 18 e i 24 anni utilizza il cellulare mentre guida. Anche in moto! Un pericolo ovvio, e lo sanno bene gli stessi giovani, che però fanno fatica a rinunciare al proprio smartphone in ogni momento della loro giornata, anche il più delicato. Ma aumentare la sicurezza in scooter e moto è possibile, come dimostra il parabrezza intelligente messo a punto da Samsung per Yamaha Tricity.