Sali a Borgo, il mototurismo esplora il Centro Italia

“Sali a Borgo”! Lʼimperativo è dʼobbligo, ma non la fretta, quella dellʼespressione “sali a bordo!” per intenderci. Qui si va slow, si viaggia lentamente, lungo quattro itinerari da percorrere in moto alla scoperta di alcuni dei borghi più belli dʼItalia. Un gran bel viaggio, lungo 1.300 chilometri per attraversare le regioni del Centro Italia.