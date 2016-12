Raduno Harley-Davidson con Jeep ospite dʼonore

Unʼunione quella tra Harley-Davidson e Jeep allʼinsegna dellʼAmerica on the road. Perché i due brand sono in effetti i più famosi della tradizione motoristica a stelle e strisce. Il grande raduno di Faaker See non è soltanto, però, il punto di incontro dei fan da tutta Europa, ma unʼoccasione dovʼè pure possibile scoprire e guidare le novità 2016 di Harley-Davidson. Anche Jeep ha messo a disposizione proprie vetture per test drive, e di prove ne sono state fatte 1.400. Jeep è stata lʼospite d'onore presso l'Harley Village, un'area di 1.000 metri quadrati, e una Jeep Wrangler “Dark Side” ha avuto l'onore di aprire la strada alla lunga sfilata dei motociclisti. Una versione speciale di Wrangler, con motore 2.8 turbodiesel e cambio automatico, distintiva nel look per il paraurti offroad, le mezze porte, gancio traino e verricello, cofano performance e scarico cromato, ma anche con interni in pelle specifici.