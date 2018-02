Potenza e tecnologia sulle nuove Triumph Speed Triple

Un aggiornamento importante quello apportato dalla Casa inglese alla sua gamma naked, e che non coinvolge soltanto il motore ma anche i contenuti tecnici ed elettronici. Soltanto il motore 3 cilindri da 1.050 cc è stato modificati in 105 nuovi componenti, col risultato di una potenza salita a 150 CV (7 in più di prima) e ad un picco di potenza di circa 1.000 giri superiore, per una coppia massima incrementata a fino ai 117 Nm. Nuovi sono i pistoni profilati e la testa del cilindro, che presenta aperture di scarico ottimizzate per migliorare il flusso di gas e ottenere una maggiore erogazione di potenza. La nuova coppa riduce poi la quantità di olio nel motore, così da produrre meno attriti e più efficienza.