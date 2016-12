Pirelli racing per Ducati 1299 Panigale

09:00 - La nuova Ducati 1299 Panigale avrà un partner dʼeccezione in Pirelli. Le superbike stradali di Borgo Panigale monteranno in primo equipaggiamento pneumatici racing Diablo Supercorsa SP, nelle misure 120/70 ZR17 per la ruota anteriore e 200/55 ZR17 per la posteriore. Ad essere dotate delle gomme hypersport Pirelli saranno i tre modelli della gamma: Ducati 1299 Panigale, 1299 Panigale S e Panigale R.

I Diablo Supercorsa SP sono un concentrato di tecnologia e sfruttano il know-how Pirelli nelle competizioni sportive, visto che lʼazienda è fornitore unico del Campionato Mondiale Superbike (lo è dal 2004). Unica concessione allʼuso stradale è lʼadozione di uno pneumatico bimescola sulla ruota posteriore larga 200 mm, a garanzia di unʼusura più regolare rispetto a quanto accade in pista su asfalti perfettamente lisci. Anche il grip, soprattutto in curva, ne esce rafforzato e ciò favorisce il mantenimento della velocità in piega. Rispetto al precedente Diablo Supercorsa, questo nuovo pneumatico ha poi un disegno del battistrada più aggressivo e con l’area “nuda” delle spalle slick più larga del 24%, così da incrementare l’area di contatto e il grip.

La Ducati 1299 Panigale è una superbike stradale di incredibile fascino. Il motore Superquadro di 1.285 cc sfodera una potenza di 205 CV a 10.500 giri, che unita alla leggerezza della moto (166,5 kg) permette una dinamicità inarrivabile. Ducati ha sviluppato ad hoc il Riding Mode e ha potenziato lʼABS con la funzione Cornering. Chi volesse personalizzare la moto esaltando le specifiche Pirelli, può chiedere gli sticker del produttore di pneumatici e rendere ancora più entusiasmante la livrea della 1299 Panigale. Che arriverà nelle concessionarie Ducati a fine febbraio con prezzi che partono da 20.990 euro.