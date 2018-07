Piaggio rinnova la gamma MP3 e lancia la versione 350

Il bacino dʼimpiego delle nuove versioni 350 e 500 è in realtà molto più ampio, perché abbraccia estese aree metropolitane e il comfort non disdegna uscite fuori porta anche di medio-lungo raggio. Piaggio MP3 500 è disponibile in due allestimenti ‒ Sport e Business ‒ contraddistinti da livree e dotazioni dedicate. Il comfort è migliorato su tutti i modelli grazie alla nuova sella, al nuovo schienalino, ai nuovi maniglioni di appoggio e al nuovo, più aerodinamico e protettivo cupolino. Tutte le versioni sono dotate di sistema di frenata ABS e controllo di trazione ASR per il massimo controllo su ogni fondo stradale.