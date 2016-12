10 dicembre 2015 Piaggio nuovo Liberty, tutto è nuovo LʼABS di serie sulla versione 125

Piaggio Liberty compie 18 anni e si presenta con una veste tutta nuova, che ne mette in risalto la bellezza. Presentato allʼultima edizione di Eicma, insieme allʼaltro scooter Piaggio ‒ lʼinedito Medley ‒ il nuovo Liberty assume un design più armonico, con curve sapienti nei posti giusti a renderlo ancora più sensuale, attraente. Dʼobbligo per uno degli scooter più amati in Europa, 900 mila unità vendute dal 1997 a oggi.

Tante le novità, estetiche e di contenuti, dello scooter Piaggio, ma lʼeleganza resta la cifra di Liberty, che si presenta con unʼergonomia nuova e pressoché perfetta, una sella più confortevole e la ruota anteriore più grande ‒ ora da 16 pollici ‒ mentre la posteriore rimane da 14". Ma soprattutto resta la facilità di utilizzo, la maneggevolezza e la stabilità, da sempre i must dello scooter a ruote alte della Piaggio. La sorpresa è lʼABS di serie sulla versione 125, un primato se si pensa che il dispositivo non è obbligatorio per le norme europee riguardo alla cilindrata ottavo di litro. Nuovo Liberty però fa proprie molte dotazioni per incrementare la sicurezza attiva, adottando ad esempio le luci anteriori a LED. Le pedane sono più confortevoli e la capienza del vano sottosella è aumentata del 30%, passando da 12,5 a 17 litri.