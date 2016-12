Piaggio Liberty 125, lʼABS è di serie

Nuovo Liberty 125 ABS assume un design più armonico, con curve sapienti nei posti giusti a renderlo ancora più attraente, ma che ne migliorano anche lʼergonomia. La ruota anteriore più grande ‒ ora da 16 pollici ‒ e la posteriore da 14" assicurano maneggevolezza e facilità di utilizzo. LʼABS diventa dotazione di serie sulla versione 125, un primato se si pensa che in base alle norme europee lʼantibloccaggio dei freni non è obbligatorio per la cilindrata ottavo di litro. Ma Liberty fa proprie molte dotazioni per incrementare la sicurezza attiva, adottando ad esempio le luci anteriori a LED. Le pedane sono più confortevoli e la capienza del vano sottosella è aumentata del 30%, passando da 12,5 a 17 litri.