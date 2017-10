Piaggio, le offerte di ottobre sulla gamma scooter

Nellʼimmaginario dei più, Ottobre è il mese che avvicina i primi freddi e il momento di lasciare in garage la propria moto o lo scooter. Ma chi conosce le miti ottobrate delle città italiane e lʼirriducibile traffico del primo mese lavorativo pieno dopo lʼestate, sa che è difficile rinunciare alla libertà di movimento della propria due ruote . Per questo, forse, Piaggio lancia imperdibili promozioni commerciali sulla sua gamma scooter.

La prima occasione la offre Liberty, lo scooter dʼaccesso del brand, che per tutto il mese di ottobre beneficia di uno sconto di 170 euro per tutta la gamma. I prezzi scendono quindi a 1.920 euro per Liberty 50, mentre i più grandi 125 e 150 costano, rispettivamente, 2.390 e 2.490 euro. In più è possibile il finanziamento con rate mensili che partono da 38 euro al mese. Superiore per posizionamento e prestigio, Piaggio Beverly si propone a ottobre con bonus per la clientela davvero notevole. Il veloce e scattante Beverly 300 beneficia di 440 euro di sconto e lʼammiraglia Beverly 350 Sport Touring di 790 euro. Il finanziamento è fattibile con rate mensili minime di 64 euro.