Piaggio, a spasso con Gita e Kilo

Nati allʼinterno del progetto Piaggio Fast Forward, nuova divisione hi-tech del gruppo italiano, Gita e Kilo sono stati presentati lo scorso weekend a Boston. Il primo è un veicolo autonomo, intelligente, capace di trasportare fino a 18 kg alla velocità massima di 35 km/h. Ma soprattutto è in grado di osservarsi attorno e di comunicare con la persona che se ne serve, muovendosi da solo in un ambiente mappato vista anche la forma sferica che lo predispone al rotolamento. Kilo è il “fratello maggiore” di Gita e per questo può portare fino a 100 kg di peso nel suo vano da 120 litri. Non è sferico ma ha tre ruote e questo lo rende più vicino ai veicoli che siamo abituati a conoscere.