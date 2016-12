Peugeot Belville, scooter “a la francais”

Si chiama Belville ed è il nuovo scooter di Peugeot Motorcycles . Proposto nelle due cilindrate 125 e 200 , entrambe Euro 4 come tutta la nuova produzione 2017, Belville servirà a rafforzare Peugeot quale secondo costruttore di scooter in Europa (dietro Piaggio) e, allo stesso tempo, conquistare i mercati del Sud-Est asiatico dove ha debuttato proprio in queste settimane.

Peugeot Belville introduce uno stile differente nel segmento dei commuter metropolitani. Lʼabbiamo visto a Milano nel corso di Eicma 2016 ed esprime un design originale. Il nome deriva dal celebre quartiere parigino e lʼintento è proprio di creare uno stile nuovo, “alla francese”, con codici distintivi come la firma luminosa a LED sul frontale, le frecce a LED e il faro posteriore con i tre artigli. Belville ha lʼABS, come tutti gli scooter Peugeot da 125 in su, e ha due ammortizzatori idraulici regolabili per garantire il miglior comfort di guida. La praticità è il suo vanto: il vano sottosella accoglie un casco integrale e nel vano portaoggetti (chiusura con serratura) cʼè la presa USB.