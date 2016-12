Open Weekend per Ducati Multistrada 1200

09:00 - Ducati apre lʼera della nuova Multistrada 1200. Il prossimo fine settimana si svolge infatti il porte aperte, nei Ducati Store, della nuova superbike turistica di Borgo Panigale. Sarà anche possibile provare la moto, e chi non riuscirà a farlo può prenotare il test ride per i giorni successivi. La moto è disponibile anche nelle versioni S e S D|Air (la giacca Dainese con airbag integrato) ed è in vendita a partire da 17.240 euro.

Ma non è la sola novità nel cantiere di Borgo Panigale. Perché lʼazienda emiliana ha lanciato i nuovi corsi di guida 2015 ‒ i Ducati Riding Experience (DRE) ‒ e tra questi cʼè per la prima volta quello dedicato appositamente alla Multistrada 1200. Un corso di guida stradale il nuovo Multistrada Techride che si terrà a Montepulciano dallʼ8 al 10 maggio. Da più di 10 anni Ducati organizza questi corsi, strutturati secondo 4 fattori distintivi: un gruppo di istruttori di livello internazionale (da Michele Pirro a Carlos Checa a Manuel Poggiali); circuiti leggendari come Mugello e Misano Adriatico; didattica consolidata e supportata dalle moderne tecnologie; un parco moto di ultima generazione.

Nel programma DRE di questʼanno non manca il corso di guida sportiva dedicato alla 1299 Panigale S. Novità del 2015 è anche il corso Intro, indicato ai neofiti delle due ruote o per chi ha preso la patente da poco e vuole acquisire maggiore sicurezza e controllo. Il corso Intro si svolgerà sul nuovo Monster 821. Saranno invece impiegate le Ducati Monster 1200, Hypermotard e Hyperstrada per il corso Precision, mentre alla guida sportiva sono rivolti i corsi Track Warm-Up, Track Evo, Master e Champs Academy. Per iscriversi e per ulteriori informazioni su corsi e calendario: dre.ducati.it. La community del DRE è su www.facebook.com/groups/ducatidre.