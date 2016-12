Nuovo Ape Calessino 200 HL

09:00 - Certo siamo un poʼ fuori stagione, ma Ape Calessino è un veicolo evergreen, la sua storia intreccia tre generazioni e non si ferma mai. Dʼaltronde il suo uso può essere davvero all season, perché sono tante le località turistiche del Mediterraneo in cui il tre ruote Piaggio si muove a suo agio per 12 mesi lʼanno. Nato più di 60 anni fa, il veicolo a tre ruote più famoso del mondo si arricchisce di una nuova versione top di gamma, la 200 HL, cioè High Line.

Una versione elegantissima nel suo colore Bianco Artico, con la ruota di scorta a vista e la copertura in tela dello stesso colore dei sedili. Immortalato nel cinema degli anni 50 e 60, espressione del trasporto nelle località più amate del Belpaese ‒ Ischia, Portofino ‒ Ape Calessino rappresenta lʼidea intramontabile di una mobilità alternativa, minimalista, rispettosa dellʼambiente ed efficiente. La nuova versione 200 HL si caratterizza pure per i fari posteriori in tinta coi fanali anteriori e con un tocco di “made in Italy” dato dallo stemma tricolore al centro. Il look di Ape Calessino 200 HL si distingue anche per gli inserti della capote, le tasche posteriori e quelle portaoggetti decorate in tartan, per la corrispondenza cromatica tra rivestimenti dei sedili e della plancia. Il prezzo, IVA inclusa, è di 7.580 euro.