Le nuove Speed Triple S e Speed Triple R faranno compagnia così alla rinnovata gamma Bonneville , il modello forse più popolare ma anche storico in casa Triumph . Che con più di un secolo di storia alle spalle e tante vicissitudini, sta vivendo una seconda giovinezza e può contare oggi su 750 dealer nel mondo. Merito di investimenti mirati sulla qualità tecnica , e lo dimostrano proprio le nuove Speed Triple S e Speed Triple R, il cui motore 3 cilindri è stato modificato in ben 104 particolari, dal nuovo design di pistoni e albero motore alla nuova centralina elettrica ECU, dalla testata nuova alla camera di combustione ridisegnata, fino al radiatore più piccolo ed efficiente. Migliora il flusso dʼaria aspirata , anche per i collettori di scarico inediti, e nuovi sono pure i corpi farfallati con comando Ride-by-Wire, lʼairbox e la frizione assistita.

Insomma, due moto di grandissimo spessore tecnico, che raccolgono l'eredità stilistica delle precedenti Speed Triple, ma aggiungono un plus hi-tech che le porta a ridefinire il segmento delle Roadster. Non mancano lʼABS e il Traction Control, settabili rispettivamente su tre e quattro livelli, e Triumph propone un sofisticato Riding Mode con 5 modalità di guida: Rain, Road, Sport, Track e Rider, per prestazioni da vera sportiva. Di serie su entrambe le versioni i freni radiali monoblocco Brembo e le sospensioni interamente regolabili, come anche i doppi fari con luci diurne integrate. Le nuove Speed Triple S e Speed Triple R costano rispettivamente 12.700 e 14.400 euro.