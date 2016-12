Nolan, il casco ARX9 e la realtà aumentata

Il casco è ancora un prototipo, ma la tecnologia è talmente diffusa e aperta alle idee di nuovi sviluppatori che è probabile diventerà commerciabile nel breve periodo. I caschi per motociclisti, dʼaltronde, sono destinati a diventare in futuro dispositivi multimediali complessi, perché la visiera funge da parabrezza ideale per accogliere informazione e proiettarle nel campo visivo del guidatore. Come lʼhead-up display delle automobili. Ma vediamo cosa significa realtà aumentata: il casco Nolan-Sony è in grado di riprodurre ologrammi sulla visiera, che accrescono le dimensioni di quanto si vede davanti, a tutto vantaggio della sicurezza del guidatore. La tecnologia “see-through” permette di proiettare le immagine sul display e chi indossa il casco “entra” dentro la scena. In pratica una simulazione virtuale di una situazione reale ma ingrandita.