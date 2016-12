MV Agusta Turismo Veloce 800

09:30 - Dopo la Stradale, ecco la Turismo Veloce. Punti in comune: il 3 cilindri di 800 cc e i 70 anni di meravigliosa tradizione sportiva alle spalle. MV Agusta è una delle eccellenze motoristiche italiane, e se ne sono accorti anche in Germania, con Mercedes-AMG che è entrata nellʼazionariato dellʼazienda varesina. La novità si chiama Turismo Veloce 800, che esordisce a listino con la serie speciale Edition1. Una moto concepita per esaltare il concetto di mototurismo, finora lontano dalla storia MV Agusta.

La Turismo Veloce 800 Edition1 è una tourer di pregio che non rinuncia alla dinamicità del motore 3 cilindri. Si presenta con contenuti importanti, come le borse laterali da 30 litri, le manopole riscaldate, il cavalletto centrale, il kit navigatore e il Garmin Zumo 390. Ma ciò che la farà amare dagli appassionati è la targhetta in metallo col numero progressivo di produzione e la firma del leggendario Claudio Castiglioni, che nella Turismo Veloce 800 ha lʼultima sua creatura. La Edition1 aggiunge dettagli di stile importanti per i grandi viaggiatori quanto a protezione aerodinamica, imbottitura della sella, frizione anti-saltellamento a comando idraulico. E poi i fari full LED sono standard, come la strumentazione con display TFT a colori da 5 pollici con Bluetooth e parabrezza regolabile.

La Turismo Veloce 800 si presenta con un evoluto pacchetto elettronico, che prevede il Traction Control, il cambio elettronico e 4 modalità dinamiche: Touring e Rain limitano la potenza massima a 90 CV, Sport sale fino a 110 CV, Custom consente di personalizzare la marcia in base alla curva di coppia, al limitatore, alla sensibilità di risposta del comando del gas. La coppia è particolarmente corposa ai bassi e medi regimi, mentre i consumi sono del 20% inferiori rispetto agli altri modelli MV Agusta con lo stesso motore da 800 cc. La Edition1 della Turismo Veloce 800 è ordinabile nella classica colorazione rosso/argento simbolo di MV Agusta o nella raffinata cromia avio/argento. Il prezzo di questa speciale serie limitata di lancio è di 16.690 Euro.