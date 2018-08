17 agosto 2018 09:55 MV Agusta torna nella MotoGP in Moto 2 La gamma 2018 scommette sulle “medie” 800

È un momento dʼoro per MV Agusta, la leggendaria Casa varesina che ha fatto dello sport la sua vocazione, ma che ha nella gamma stradale una fedele alleata. La gamma 2018 è stata rafforzata soprattutto nel segmento medio, che per MV Agusta significa potentissime 3 cilindri di 800 cc che sfoderano 150 e passa cavalli. Una categoria che la Casa vuole ora celebrare rientrando nella MotoGP, proprio in Moto 2.

La gamma 2018 del brand Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La lunga e ineguagliabile vicenda sportiva di MV Agusta parla di un palmares unico al mondo: 75 titoli mondiali vinti, 38 piloti e 37 costruttori. Numeri da capogiro, che hanno creato il mito dellʼazienda e di centauri come Mike Hailwood e Giacomo Agostini. Ma sono tanti anni ormai che lʼazienda è fuori dalle competizioni, 42 anni per la precisione, e così adesso è tornata lʼoccasione per rientrare nel Motomondiale, precisamente nella Moto 2. Lo fa insieme al Forward Racing Team, che dal 2009 è protagonista della categoria. Per MV Agusta lʼopportunità di scrivere nuovi capitoli della sua leggenda sportiva.