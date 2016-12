MV Agusta, Stradale e Brutale

09:00 - Elementi comuni e personalità differenti. MV Agusta dimostra di saper variare il tema della sua opera e a Eicma 2014 propone modelli diversi nello spirito, ma accomunati da quellʼunicum che è il motore 3 cilindri di 800 cc, evoluto nellʼelettronica per il Ride By Wire integrale che offre 4 modalità di marcia e 8 livelli di Traction Control (ma volendo è anche disattivabile). Di serie è pure lʼABS Bosch 9MP, il più evoluto dei sistemi anti-bloccaggio perché mitiga anche le scodate.

La nuova MV Agusta Stradale 800 fa il suo debutto mondiale proprio alla kermesse milanese. Il 3 cilindri sviluppa 115 CV di potenza, 90 nella modalità Normal. Il nome Stradale spiega molte cose e la componentistica segue a ruota: il telaio con struttura a traliccio in tubi di acciaio è completato da leggere piastre in lega di alluminio nella zona di fulcro del monobraccio, e ciò assicura solidità ed elasticità. La forcella anteriore Marzocchi a steli rovesciati garantisce 150 mm di escursione, come il monobraccio posteriore vincolato all’ammortizzatore. La ciclistica è stata sviluppata ad hoc per la Stradale 800, che nella dotazione di serie comprende due valigie laterali. Il prezzo al pubblico di MV Agusta Stradale 800 è di 13.990 euro e tre sono le combinazioni cromatiche: Rosso/Argento, Bianco Perla/Grigio Avio, Bronzo/Bianco Perla.

È invece una grande Tourer la Turismo Veloce 800, il cui motore 3 cilindri sviluppa 110 o 90 CV, a seconda della modalità di marcia impostata. Due valigie da 30 litri lʼuna fanno parte della dotazione standard, come anche lʼevoluto faro posteriore a LED, il cui sistema di diffusione della luce aumenta la sicurezza passiva e rende ancora più affascinante il retrotreno. Due gli allestimenti di questa moto: il primo ha la strumentazione con ampio display TFT a colori da 5 pollici con Bluetooth, ma la Turismo Veloce Lusso ha pure le sospensioni a controllo elettronico. Prezzi: MV Agusta Turismo Veloce 800 costa 15.990, euro, la versione Turismo Veloce 800 Lusso 18.990 euro.

Spazio infine alla sportività estrema di Brutale 800 RR e Brutale 800 Dragster RR, che vediamo nel video sotto e che, per la loro dinamicità, delineano nuovi confini nel segmento delle moto di media cilindrata. Il 3 cilindri eroga 140 CV di potenza a oltre 13.000 giri, merito di una seconda bancata di iniettori alloggiata nella scatola filtro. Le due RR hanno inoltre unʼelettronica specifica, che ottimizza la risposta del motore a tutti i regimi (MVICS 2.0), mentre il cambio è lʼevoluto “quickshifter EAS 2.0”, che offre l’assistenza elettronica non soltanto quando si sale di marcia, ma anche in scalata. Funziona nelle due mappe Sport e Custom, a condizione che la velocità superi i 30 km/h. Prezzi: la Brutale 800 RR costa 13.980 euro, la Brutale 800 Dragster RR 16.290 euro.