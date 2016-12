MV Agusta rifà il look alla Brutale 800

La tre cilindri varesina si presenta più muscolosa e affilata, con un proiettore anteriore full LED, le frecce anchʼesse a LED e il caratteristico, scenografico silenziatore a tre canne. Molte parti sono in lega leggera, a cominciare dal telaio, allungato di 20 mm, mentre il serbatoio da 16,5 litri si raccorda armonicamente con l'air box, dando all'insieme una maggiore aggressività. La forcella anteriore Marzocchi ha steli rovesciati in alluminio di 43 mm di diametro, con escursione di 125 mm, uno in più dell' ammortizzatore Sachs che opera sulla ruota posteriore . Nuovi sono poi la sella sdoppiata , le maniglie del passeggero a scomparsa, il faro posteriore sempre a LED. Totalmente rivisto anche il ponte di comando, con un nuovo manubrio e il cruscotto digitale.

Il nuovo 3 cilindri MV Agusta è in grado di sviluppare 116 CV di potenza a 11.500 giri, per una coppia massima incrementata del 25% e pari adesso a 83 Nm a 7.600 giri, ma il 90% di questa è già disponibile a 3.800 giri. Nuova MV Agusta Brutale 800 è l'unica moto della sua categoria con il cambio elettronico up&down EAS 2.0, con frizione a comando idraulico e sistema anti-saltellamento. Raffinatezze tecniche sono il Traction Control regolabile su 8 livelli e lʼimpianto frenante Brembo con una coppia di dischi anteriori flottanti da 320 mm di diametro e pinze a quattro pistoncini, mentre al posteriore agisce una pinza a doppio pistoncino su un disco da 220 mm. LʼABS Bosch 9 Plus è standard, come gli pneumatici Pirelli Diablo Rosso III in primo equipaggiamento. Le prime consegne della nuova Brutale 800 sono previste a gennaio 2016, il prezzo è di 12.680 euro.