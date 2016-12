MV Agusta lancia le F3 Reparto Corsa

MV Agusta lancia sul mercato le versioni Replica della F3 RC , omologate per la circolazione stradale. Soltanto 350 esemplari , ultra esclusivi, che escono direttamente dal Reparto Corse MV Agusta di Schiranna, 100 nella cilindrata 675 e 250 nella 800 cc . Le F3 RC (sta per Reparto Corse) sono fedeli riproduzioni delle moto di Jules Cluzel e Lorenzo Zanetti nel Mondiale Supersport.

Un omaggio ai tanti fan MV Agusta e alla gloriosa sportività della Casa varesina, che di recente ha internazionalizzato il suo azionariato con lʼingresso della divisione AMG di Daimler. Il motore delle F3 RC è il tre cilindri da 128 CV per la 675 e da 148 CV per la 800, che permette alle leggere sportive MV Agusta (173 kg) di raggiungere i 270 km/h di velocità. Il design delle due moto, grafiche racing a parte, presenta cover in alluminio da applicare tolti gli specchietti, il copricodino in vetroresina, il cavalletto posteriore e il telo coprimoto griffato RC. Ognuno dei 350 esemplari reca lʼautografo di entrambi i piloti, sul fianchetto destro il #16 Cluzel e sul sinistro #87 Lorenzo Zanetti, mentre la targa è firmata dal Presidente della MV Giovanni Castiglioni.