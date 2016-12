MV Agusta, ecco la nuova Stradale 800

09:45 - Una nuova freccia arricchisce la prestigiosa balestra MV Agusta. È la nuova Stradale 800, una moto che farà contenti i fan della Casa varesina perché pensata per lʼutilizzo giornaliero e la massima fruibilità. Senza che ciò pregiudichi la sportività del brand, perché il motore di 798 cc è pur sempre il brillante 3 cilindri da 115 CV, fiore allʼocchiello di MV Agusta, che raggiunge il picco di potenza a 11.000 giri. Ma questo motore, se impiegato nelle modalità di marcia Normal e Rain, limita la potenza massima a 90 CV.

Il nome Stradale, in effetti, spiega molto del bagaglio tecnico della nuova media cilindrata varesina. Che di serie ha il Traction Control con 8 livelli di regolazione (volendo, è disattivabile del tutto), lʼevoluto lʼABS Bosch 9MP con sistema anti-ribaltamento, il cambio elettronico. La ciclistica è conseguente: il telaio leggero mischia una struttura a traliccio in tubi di acciaio con piastre in lega di alluminio, la forcella anteriore Marzocchi a steli rovesciati garantisce 150 mm di escursione, come il monobraccio posteriore vincolato all’ammortizzatore. Una ciclistica sviluppata ad hoc per la Stradale 800, leggera come il motore compatto e di dimensioni ridotte, che pesa poco più di 50 kg. Oltre a Normal e Rain, il sistema Ride By Wire propone anche le due mappature Sport e Custom.

Il design della MV Agusta Stradale 800 è originale in quasi tutti i particolari, anche nella progettazione delle valigie laterali, proposte di serie. Queste borse rigide sono verniciate come le cover della moto e integrano luci a LED che replicano completamente quelle ricavate sui fianchetti. Se le borse vengono smontate, i gruppi ottici sui fianchetti si attivano. In questo modo, senza alcun intervento del pilota, si continua a garantire la massima visibilità della moto e la marcia ne guadagna in sicurezza. Una moto di chiara indole turistica, per la quale MV Agusta ha sviluppato appositamente anche il bauletto. Il prezzo al pubblico di MV Agusta Stradale 800 è di 13.990 euro e tre sono le combinazioni cromatiche: Rosso/Argento, Bianco Perla/Grigio Avio, Bronzo/Bianco Perla.