MV Agusta Dragster 800 RR Pirelli Design

Presenti un prodotto ma stupisci con un altro. È questa in sintesi la sensazione che hanno provato i presenti, sabato scorso a Montecarlo, allʼanteprima mondiale del nuovo pneumatico Pirelli P Zero World . Perché dopo un poʼ, a entrare in scena, è stata la stupenda MV Agusta Dragster 800 RR firmata Pirelli Design .

Unʼedizione chiaramente speciale, che sarà prodotta in tiratura limitata. Una vera “Streetfighter”, con lʼesuberanza che le deriva dal possente motore 3 cilindri da 140 CV, soltanto che per la prima volta ha come incubatore di stile e tecnologie la celebre marca italiana di pneumatici. Il brand Pirelli personalizza persino l’estetica della Dragster 800 RR, con due combinazioni cromatiche di sicuro effetto: la prima nera e gialla, la seconda bianca e blu. Inoltre il paraserbatoio e il cupolino della moto sono realizzati con una gomma speciale, sviluppata appositamente dal dipartimento Ricerca e Sviluppo Pirelli per assicurare una superiore resistenza ai graffi e alle intemperie atmosferiche.