MV Agusta Diablo Brutale 800

Due eccellenze sportive del made in Italy. MV Agusta ha fatto della moto da corsa un ideale e Pirelli ha sempre saputo coltivare la passione agonistica dei suoi clienti, costruttori auto o moto che siano. Insieme i due nomi collaborano da sempre, ma dal 2011 MV Agusta si affida esclusivamente a Pirelli per la fornitura degli pneumatici in primo equipaggiamento. La nuova Brutale 800 non fa eccezione.