MV Agusta Brutale 800 RR America

MV Agusta lancia questo mese la nuova serie speciale Brutale 800 RR America . Un nome “America” che torna spesso nella produzione della Casa varesina, con quei colori blu, bianco e rosso che citano la bandiera del grande continente, ma in passato si riferivano alle versioni 4 cilindri, la S America 750 del 1975 e, ultima in ordine di tempo, la Brutale America del 2012 .

Oggi invece, per la prima volta, questa serie speciale prende piede sulla 3 cilindri Brutale RR. Monta lʼesuberante e compatto motore 3 cilindri in linea che MV Agusta ha rinnovato di recente, vincolandolo peraltro al telaio per aumentare la compattezza della moto e la rigidità. Sviluppa la potenza di 140 CV a 12.300 giri al minuto e una coppia massima di 87 Nm a 10.100 giri al minuto. La moto ha subito importanti aggiornamenti tecnici, dal contralbero al profilo delle camme di aspirazione e scarico, fino al cambio, più dolce negli innesti e più preciso che in passato. È stata rivista lʼelettronica di gestione del motore e il Traction Control è stato bilanciato meglio.