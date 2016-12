Moto, scooter e moto dʼacqua per la Polizia

Le moto allestite per le forze dellʼordine locali sono Yamaha MT-09 Tracer, FJR1300AP e lo scooter a tre ruote Tricity. Per la Polizia di Stato è stata invece preparata una versione ad hoc della Yamaha XTZ660Z Ténéré. A Riccione presente anche lo scooter TMAX nella versione per la Polizia francese e la moto d'acqua Yamaha FX High Output nellʼallestimento per la Polizia di Stato. Nei tre giorni della manifestazione a Riccione, la Casa di Iwata ha allestito un'area espositiva nei pressi di Piazzale Ceccarini, dovʼè stato anche possibile provare gratuitamente Tricity, lʼinnovativo scooter a tre ruote che è uno dei mezzi personalizzati per le forze di polizia locale.