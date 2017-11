22 agosto 2017 09:30 Moto o Scooter? Ecco la BMW Concept Link Idee originali per il futuro su due ruote

Andare oltre le convenzioni, oltre la “tradizione” che vuole separati gli scooter dalle moto, le moto dalle auto e queste dai camion. Immaginare come saranno i mezzi di trasporto del futuro è prima di tutto unʼoperazione intellettuale, bisogna “pensarli” prima di poggiare la matita sul foglio bianco. Riflettendo sulla questione, BMW Motorrad ha creato una filosofia ‒ Vision Next 100 ‒ per pensare a come saranno i veicoli dei prossimi 100 anni, dopo i primi 100 che si è messa alle spalle.

Nasce così un prototipo che più prototipo non si può: la BMW Motorrad Concept Link. Unʼidea di mobilità urbana a zero emissioni su due ruote, ma soprattutto un modo speciale per unire due esigenze sempre più connesse tra loro, quelle della mobilità e della comunicazione. Avevamo già visto la Concept Link al Concorso d’Eleganza Villa d’Este della scorsa primavera, e in queste immagini ne vediamo alcuni spunti, partendo dalle tecnologie legate alla guida elettrica. Nella parte inferiore della pedana ci sono, infatti, degli accumulatori di energia piatti mentre il propulsore è posto sulla ruota posteriore, creando così forme assolutamente originali e, forse, un nuovo segmento delle due ruote.