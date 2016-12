Moto Guzzi V9, la virtù sta in mezzo

Una settimana di porte aperte negli showroom Moto Guzzi per scoprire le nuove Guzzi V9 . Due distinte versioni ‒ Bobber e Roamer ‒ per esprimere personalità differenti, accomunate dal classico stile della Casa dellʼAquila, un poʼ vintage. Due custom di pregio, con un telaio di nuova progettazione e un inedito motore bicilindrico a V di 850 cc, Euro 4 , con trasmissione a cardano e cambio a 6 marce.

Le nuove Moto Guzzi V9 vanno a colmare il gap tra la rinnovata gamma V7 e la maestosa, possente California con motore 1.4. Due cruiser dalla potenza non eccessiva ‒ 55 CV ‒ e con la possibilità di chiedere anche la versione depotenziata per chi ha soltanto la patente A2. Il design delle nuove Moto Guzzi V9 mischia stilemi classici e moderni: il serbatoio a goccia da 15 litri è in metallo ed è rifinito con una pregiata verniciatura trasparente. Anche i parafanghi anteriore e posteriore sono in metallo, come vuole la tradizione di Mandello. Classica ispirata alle custom anni 60, la V9 Bobber ha cerchi da 16 pollici e un look total black che la valorizza, mentre la V9 Roamer raccoglie il testimone della Nevada e si presenta con una differente gommatura, da 19 pollici davanti e da 16 dietro.