Moto Guzzi V85, la Classic Enduro dellʼAquila

Nuovo è anche il motore bicilindrico della Moto Guzzi V85 , a V trasversale di 90° e cilindrata di 850 cc. Raffreddato ad aria e più leggero, sviluppa la potenza di 80 CV e una poderosa coppia già ai bassi regimi, per regalare piacere di guida e divertimento sia su strada che sugli sterrati più avventurosi. Una moto che resta comunque confortevole e facile da guidare, con sella per due e le motovaligie installate sulla struttura del telaietto . Il design del serbatoio è un richiamo alla tradizione delle Moto Guzzi allestite per i raid africani, con il parafango anteriore alto e il proiettore doppio anteriore. La modernità del progetto è ben insita nella strumentazione digitale e le luci diurne a LED.

Quanto alla Moto Guzzi V7 III, arrivano al salone milanese le nuove versioni speciali Carbon, Rough e Milano. Eicma ha sempre avuto a cuore il comparto delle customizzazioni, e così ecco tre versioni prodotte in volumi numerati come la V7 III Carbon, che si caratterizza per i vari componenti in fibra di carbonio, le cuciture della sella in Alcantara idrorepellente e la pinza del freno Brembo anteriore. La V7 III Rough si distingue per gli pneumatici tassellati calzati su cerchi a raggi e per i dettagli che le danno uno stile country. Infine la V7 III Milano si presenta con un ricercato stile metropolitano, con la strumentazione a doppio quadrante circolare, le cromature degli scarichi e il maniglione passeggero. Nuove grafiche infine per le versioni 2018 delle Moto Guzzi V9 Model Year 2018.