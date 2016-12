Moto Guzzi V7 II e Aprilia Caponord Rally

09:00 - Si svolge a Colonia questa settimana Intermot, uno dei saloni motociclistici più importanti al mondo. Per le italiane è il momento di presentare le prime novità del 2015, anche se una – la Moto Guzzi V7 II – farà il suo debutto a listino già a novembre. L’altra è firmata Aprilia ed è la Caponord 1200 Rally. Ma non c’è solo il gruppo Piaggio, molto attesa infatti è anche la nuova Ducati Scrambler.

Andiamo a scoprirle le novità Piaggio. La nuova Moto Guzzi V7 II vi sorprenderà per il nuovo cambio a 6 marce, con rapporti più corti tra prima e seconda e quinta e sesta, così da ottimizzare la marcia a qualsiasi regime e migliorare il comfort di guida. Allo stesso scopo è stata modificata la frizione, il cui stacco risulta più omogeneo. Sempre declinata in tre versioni – Stone, Racer e Special – la Guzzi V7 II avrà di serie l’impianto frenante con ABS e il controllo di trazione sviluppato da Moto Guzzi (MGCT). Quanto all’estetica, i più esperti noteranno la maggior inclinazione del motore verso l’asse anteriore (4 gradi), che ha permesso di aumentare lo spazio per le ginocchia. La nuova Guzzi V7 II presenta infatti anche nuove pedane ribassate di 25 mm, facilitando la guida ai piloti di ogni taglia.

Aprilia rafforza una gamma che è un po’ la bandiera della sua produzione turistica: la Caponord 1200. Ora in versione Rally che ne rafforza lo spirito avventuriero. Merito delle speciali ruote a raggi, con l’anteriore da 19 pollici, ma anche delle nuove borse rigide con cover in alluminio, del serbatoio da 24 litri, del parabrezza maggiorato, delle nuove protezioni per il motore e dei fari supplementari a LED. Una moto super equipaggiata, più confortevole e protettiva, perfetta per andare a Capo Nord sul serio (la meta mitica di ogni centauro). Il motore bicilindrico di 1.200 cc è coadiuvato da tecnologie quali l’acceleratore ride-by-wire con tripla mappatura, Traction Control, Cruise Control e l’ABS. Ma il top sono le sospensioni semi-attive, che in automatico riconoscono le fasi di guida (accelerazione, apertura gas, frenata, andatura costante) e adattano la taratura in tempo reale, per massimizzare il comfort e mantenere l’assetto della moto. Aprilia Caponord 1200 Rally sarà a listino dal gennaio 2015.