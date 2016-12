Moto Guzzi, tris dʼassi allʼEicma

14:30 - Pensi alle grandi moto e subito viene in mente Moto Guzzi. La Casa lariana al Salone del ciclo e motociclo di Milano è di casa e coglie lʼoccasione per presentare tre nuove, graditissime, sorprese: la nuova Eldorado, la Audace e la California 1400 Touring Special Edition. Tutte accomunate dal possente bicilindrico a V di 90° da 1.380 cc.

Moto Guzzi Eldorado reinterpreta in chiave moderna e raffinata l’indimenticabile 850. Per chi ricorda quella moto storica, l’effetto flashback è evidente nelle ruote a raggi, nel serbatoio con le guance cromate, nella sella oversize col maniglione per il passeggero e nel manubrio a corna di bue. La nuova Eldorado si caratterizza per lʼassetto basso e la sella alta da terra soltanto 724 mm, per gli pneumatici a fascia bianca (130/90 anteriore e 180/65 posteriore) e i parafanghi avvolgenti. Tutti elementi classici, che sposano però la modernità degli ammortizzatori full cover e di una gestione elettronica del motore Ride-by-wire con tre mappature: Turismo, Veloce e Pioggia.

In perfetta sintonia col possente bicilindrico è il look di Moto Guzzi Audace, una vera muscle-bike che esprime personalità già dal frontale, reso più leggero stilisticamente grazie al gruppo ottico circolare e al parafango in carbonio montato sulla forcella. La moto non ha cromature e i dettagli meccanici sono tutti scuri, alleggeriti dal contrasto di luce che fascia la Audace lateralmente. La sella è in Alcantara con cuciture rose, mentre il manubrio drag bar è unʼaltra citazione classica in stile custom dʼannata. La terza novità è la California Touring S.E., che sarà prodotta in serie limitata e si contraddistingue per la speciale veste grafica a due colori, i deflettori e lo schienalino passeggero integrato nel maniglione. Ingegnoso il serbatoio, realizzato in metallo e con un corpo centrale da 21 litri e due fianchi laterali, sui quali è incassato il logo dell’Aquila. Di serie il Cruise Control. Il look della California Touring S.E. è completato dalle capienti ed eleganti valigie laterali da 35 litri.