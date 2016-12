Moto Guzzi MGX-21, la fortezza volante

Uno spazio tutto per lei e occhi calamitati, quasi impressionati dalla mole della MGX-21, la "fortezza volante" come la chiama Moto Guzzi . È su di lei che si fiondano i visitatori dello stand Piaggio allʼEicma , e sempre lei allʼinaugurazione aveva catturato gli sguardi del governatore della Lombardia Roberto Maroni e del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi , a colloquio col padrone di casa Roberto Colaninno , numero uno del primo gruppo motociclistico dʼEuropa.

Moto Guzzi MGX-21 è la moto più grande, più anticonformista, più maestosa e più ricca della 73° edizione del salone milanese. Una grande "bagger” pensata per attraversare in lungo e largo gli States, concepita in California e che farà il suo debutto proprio in Usa, il prossimo mese di agosto a Sturgis, nel South Dakota. Perché gli spazi ampi e liberi sono il suo pane, e la MGX-21 li affronta con una coppia di motovaligie laterali che quasi si perdono nel design da "monster custom" della moto. Come si perde il motore, il possente bicilindrico a V di 90° e cilindrata di 1.400 cc che già conosciamo sulla Guzzi California, con i due grossi cilindri che sembrano letteralmente esplodere fuori dal serbatoio. Un motore modernissimo, il più potente mai costruito in Europa ed Euro 4.