Moto Guzzi MGX-21, ecco lʼanteprima

Lʼanagrafe dice 95 anni, ma la voglia di stupire è quella di un giovinetto. Moto Guzzi non smette di inventare cose nuove e prepara il varo della MGX-21, la maxi cruiser più esclusiva del mondo . In molti lʼhanno definita, durante la presentazione allʼultima edizione di Eicma a Milano, la “fortezza volante”, perché il design e la mole appariscente ne fanno davvero una moto unica e coraggiosa.

Con la sua spettacolare ruota anteriore in lega da 21 pollici, protetta da coperchi in carbonio, e i lunghissimi terminali di scarico, Moto Guzzi MGX-21 è una fantastica tourer da viaggio. Che non teme di regalare scintille col suo possente bicilindrico da 120 CV, il più grande bicilindrico a V mai prodotto in Europa, un motore Euro 4 di cilindrata 1.400 cc. Tanti sono i contenuti tecnici esclusivi della moto, molti coperti da brevetto, ciò che fanno della MGX-21 la bandiera tecnologica della Casa dellʼaquila. La ricchissima strumentazione integra un raffinato sistema di intrattenimento e di serie ci sono tutti i dispositivi di sicurezza più evoluti: ABS, Traction Control, l’acceleratore di tipo Ride-by-Wire multi mappa, il Cruise Control.