Moto Guzzi, imperdibile promozione dʼautunno

Occasione davvero speciale per festeggiare la fine dellʼanno con una nuova, fiammante Moto Guzzi . Fino al 31 dicembre, infatti, la Casa dellʼAquila offre un bonus di 500 euro per lʼacquisto della nuova V7 di terza generazione , la versatile bicilindrica di Mandello. Unʼofferta che riguarda le due versioni V7 III Stone e V7 III Special.

Moto Guzzi V7 III Stone è una naked dallo stile minimalista, che si fa apprezzare per lʼinconfondibile look “dark matt”. La Special è invece più classica ed elegante, grazie ai suoi particolari cromati. Entrambe montano il bicilindrico di 744 cc Euro 4 da 52 CV di potenza. Un motore nuovo, con i collettori di scarico a doppio tubo e le teste motore di dimensioni maggiori, disponibile anche in versione depotenziata per chi ha la patente A2. Nella dotazione di serie le nuove V7 III hanno una nuova coppia di ammortizzatori Kayaba, lʼABS e il Traction Control, per prezzi di listino che partono da 8.490 euro.