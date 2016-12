Moto Guzzi, il pensiero è sempre in grande

Vediamo nelle immagini sotto la nuova Moto Guzzi Audace Carbon. Il frontale è stato reso più leggero per la presenza del faro circolare e degli elementi in carbonio, quali il parafango anteriore e le guance del serbatoio. Priva di cromature, la moto è tutta verniciata di nero e fa elegantemente da contrasto il rosso delle coperture in alluminio delle teste motore e delle pinze freno Brembo anteriori. Anche la sella ribassata, in ecopelle scura, presenta cuciture rosse. Volutamente essenziale, la Audace Carbon sostituisce le pedane a piattaforma con pedane arretrate di tipo sportivo. L’ergonomia è stata rivista per aumentare il comfort, con il manubrio dritto di tipo drag bar che ha le estremità abbassate, protese verso il pilota per favorirgli un’impugnatura più comoda.