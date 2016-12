Moto Guzzi California 1400 Touring S.E.

È proprio vero, anche i corpulenti amano cambiare il look. Vale per le persone e per le grandi moto come la Moto Guzzi California. La sorpresa più visibile allʼocchio è la nuova veste grafica a due toni, ma la California 1400 Touring S.E. è dotata anche di deflettori e schienalino per il passeggero integrato nel maniglione. Maquillage anche per il profilo della sella e i fianchetti laterali, con il grande serbatoio da 21 litri che sʼispira alle gloriose V7 e V850.