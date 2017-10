Moto Connesse, BMW R 1200 RS ConnectedRide

Per BMW, da sempre leader in fatto di sicurezza in moto (è stata la prima a introdurre lʼABS), la Conferenza CNC a Monaco di Baviera è stata lʼoccasione per presentare il prototipo della R 1200 RS ConnectedRide. Si tratta di un assaggio di prossimi sistemi di sicurezza, che prevedono un assistente alla guida per l’attraversamento e per la svolta a sinistra, oltre a sistemi di prevenzione degli incidenti. Le situazioni di pericolo vengono rilevate grazie al V2V (Vehicle to Vehicle Communication) e sono basate su uno standard di comunicazione condiviso tra i costruttori. La moto BMW, ad esempio, è connessa con una Honda CRF 1000 Africa Twin e una sperimentale Yamaha MT-09 Tracer.