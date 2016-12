MINI Citysurfer, monopattino elettrico

09:30 - Chiamateli monopattino, kick-scooter, skate elettrici. Sono lʼidea ecologica e alternativa per muoversi in città in fretta, praticità e senza spendere quasi nulla. Lʼultima proposta ci arriva da MINI, che chiama Citysurfer il suo originale monopattino elettrico. Ma non è soltanto la trazione elettrica a fare di questo mezzo un campione di praticità, lo è anche il fatto che pesa soltanto 18 kg ed è ripiegabile, così da poterlo portare in metrò, autobus, o riporlo nel bagagliaio dellʼauto per tirarlo fuori allʼoccorrenza.

MINI Citysurfer è lʼidea che mancava, un concept che in tanti chiederanno allʼazienda inglese di produrre in serie. Un meraviglioso antistress, il cui motore elettrico ‒ montato sulla ruota posteriore ‒ è facilmente attivabile con il pollice e che ha unʼautonomia fino ai 25 km, a una velocità massima di 25 km/h. Per lʼuso giornaliero più che abbastanza. Per spegnere il motore basta attivare il pedale del freno. La ricarica della batteria agli ioni di litio avviene con la presa di corrente di casa e un collegamento a 12 Volt, ma il veicolo si ricarica da solo anche durante la guida, grazie al sistema di recupero dell’energia frenante. E cʼè un altro valore aggiunto di MINI Citysurfer: non conosce ostacoli, perché grazie ai tre sistemi frenanti, indipendenti uno dall’altro, va bene anche su fondi sconnessi. Poi, per i tipi più atletici, è anche possibile non attivare la trazione elettrica e usare il veicolo come monopattino classico. Leggero comʼè, la spinta è anche divertimento.