Michelin supporta VenTo, la cicloturistica lunga come il Po

È la più lunga dorsale cicloturistica d’Italia, collega Venezia a Torino per 679 km, seguendo il corso del Po . Si chiama VenTo (Venezia ‒ Torino), è un progetto del Politecnico di Milano e a sostenerla è Michelin, che al cicloturismo ha sempre dedicato tanta passione. La Guida Verde nacque nel 1926, sulla scia della Guida Rossa Michelin del 1900, portando una ventata di freschezza coi suoi itinerari turistici in bici.

Il progetto VenTo non è soltanto un’infrastruttura ciclabile, è un intervento a 360 gradi sul territorio, da valorizzare sia dal punto di vista turistico che economico. Non è infatti detto che luoghi di sosta, rinfresco, shopping center debbano per forza sorgere ai margini delle strade per autoveicoli. Se la pista ciclabile più grande dʼItalia prende corpo nelle intenzioni di viaggio delle persone, allora lo sviluppo attorno alla dorsale sarà enorme e con questo il recupero anche del patrimonio storico e artistico che fiancheggia il più grande fiume italiano. Il progetto VenTo coltiva questʼambizione, per ogni informazione cʼè il sito Internet www.ventobicitour.it.