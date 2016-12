Metzeler promuove il cinema dedicato alle motocicliste

La selezione di pellicole prevista nella tre giorni offre più di 20 titoli provenienti da tutto il mondo. È curata dalla Rodaggio Film e comprende cortometraggi, documentari e film, tra cui alcuni noti che arrivano dal Motorcycle Film Festival di New York. Come “Klocked: Women with horsepower”, “Robin’s Road Trip”, “Tunnel of Love” e il notissimo “A girl on a motorcycle”, pellicola del 1968 con Alain Delon, fino a “Qui comincia l’avventura” con la splendida Monica Vitti nei panni di una motociclista. Il successo della prima edizione dellʼevento organizzato da Metzeler in occasione di Eicma 2015 ha portato il cortometraggio “Take the Road” (racconto di un viaggio da Milano a Biarritz) al celebre festival newyorkese.