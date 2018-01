11 gennaio 2018 09:15 Lo scooter elettrico di Ford per vincere in città In Europa dalla prossima primavera

Chi pensa che i veicoli americani siano soltanto giganteschi pick-up e inquinanti auto sportive retrò dovrà ricredersi. Farà bene invece andarsi a fare un giro a Las Vegas, non per giocare ma per visitare il Consumer Electronics Show, il più grande salone al mondo dedicato alla robotica e alle nuove tecnologie. Lʼindustria dellʼauto è presente in massa al CES 2018 e Ford stupisce tutti col suo leggerissimo scooter elettrico realizzato insieme a OjO Electric.

Un calcio a chi ancora crede che lo storico costruttore di Dearborn stia a sviluppare soltanto le nuove Mustang e F-150 (il pick-up che è il modello più venduto dʼAmerica). Originale e avveniristico, Ford OjO Commuter Scooter è un due ruote pulitissimo, che non consuma niente e non inquina, e che con la sua trazione elettrica percorre fino a 40 chilometri con una ricarica completa (bastano le prese domestiche). Non è un prototipo, ma un modello già in vendita da questo mese in molte zone degli Stati Uniti, al prezzo niente male di 2.199 dollari. Al cambio attuale sono meno di 2.000 euro e la prospettiva di poterlo usare nelle vecchie, congestionate metropoli europee è davvero intrigante!