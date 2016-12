Lo scooter con la giacca con airbag Dainese

10:00 - Cʼè sempre un poʼ di due ruote al Salone auto di Ginevra. Anche perché le tecnologie sono spesso appannaggio sia delle automobili che delle motociclette e perché le norme sulla circolazione stradale coinvolgono tutti i veicoli. Tra le novità a due ruote dellʼ85° edizione del salone elvetico cʼè Metropolis D-Air, che segna la collaborazione tra Peugeot Scooters e Dainese, nota azienda di abbigliamento sportivo italiana. Il nome D-Air indica la giacca con airbag integrato che aiuta la sicurezza di chi va in moto.

Metropolis è il grande scooter a tre ruote della Casa francese, in questa versione proposto sul mercato francese con lʼequipaggiamento in after-market della giacca D-air Street Dainese. Un capo che è lʼespressione tecnologica più elevata in fatto di protezione di motociclisti e scooteristi: lʼairbag wireless integrato si attiva in appena 45 millisecondi grazie a un algoritmo che individua le situazioni di incidente. In Italia questa speciale giacca con airbag è già stata utilizzata da Ducati per la sua grande Multistrada, ma la via intrapresa da Peugeot Scooters dimostra come il dispositivo di sicurezza meriti la più ampia diffusione possibile. Nuovo Peugeot Metropolis D-Air sarà disponibile in Francia dal secondo trimestre 2015, ma si spera che la collaborazione con Dainese arrivi anche negli altri mercati europei.